Gelinim Mutfakta 9 Haziran Çarşamba puan durumu | 9 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün tavuklu taco yaparak en yüksek puanı almak için yarıştı. Sunucu Seda Sayan'dan ve kayınvalidelerden puan toplamaya çalışan gelinlerden biri günün sonunda birinci olarak çeyrek altının sahibi olacak. Peki 9 Haziran Çarşamba puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? İşte yanıtları.

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