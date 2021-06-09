Gelinim Mutfakta 9 Haziran Çarşamba puan durumu | 9 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün tavuklu taco yaparak en yüksek puanı almak için yarıştı. Sunucu Seda Sayan'dan ve kayınvalidelerden puan toplamaya çalışan gelinlerden biri günün sonunda birinci olarak çeyrek altının sahibi olacak. Peki 9 Haziran Çarşamba puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? İşte yanıtları.
Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün de mücadele sürüyor. Yarışmacılar kendilerine söylenen yemeği yaparak günün birincisi olmaya ve çeyrek altını kazanmaya çalıştı. Peki Bugün Gelinim Mutfakta kim birincisi oldu? Haberimizin içerisinde konuya ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta 9 Haziran Çarşamba puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 9 HAZİRAN ÇARŞAMBA PUAN DURUMU
Ayten:
Aysun:
Seda:
Yağnur:
9 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
9 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
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