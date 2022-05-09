Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki5 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU
Senanur:
Miyase:
Damla:
9 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programında birinci henüz belli olmadı.
Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?