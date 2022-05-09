Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?TFF duyurdu! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma açıldıO ildeki son koronavirüs hastası taburcu edild!Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 32. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu! (Suriyeler) Kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağızKritik eşik aşıldı! Dolar kuru uzun bir aradan sonra 15 TL'yi geçtiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci teşvik edilmelidirPKK'lı Zap bölge sorumlusu Helima Efendak öldürüldüGülben Ergen için 'Numaradan düştü' diyenleri utandıracak görüntüler! Gerçeği açıkladı: "Çocuklarım ve ben..."TV8 Survivor 99. bölüm full, tek parça izle | Survivor son bölüm izle YoutubeTRT 1 Teşkilat 45. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki5 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde  kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi  puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU

Senanur: 

Miyase

Damla:  

9 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında birinci henüz belli olmadı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT