Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 9 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU

Senanur:

Miyase:

Damla:

9 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında birinci henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 6 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?