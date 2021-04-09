Gelinim Mutfakta 9 Nisan Cuma puan durumu | 9 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında her hafta cuma günü haftanın en düşük puanını alan gelin yarışmadan eleniyor. Bu hafta da yine bir gelin programdan ayrılacak. Programın takipçileri 9 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta 9 Nisan Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTAS 9 NİSAN CUMA PUAN DURUMU

Ece:

Ayten:

Seda:

Esra:

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9 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2021 Cuma günün birincisi ve yarışmaya veda eden isim henüz beli olmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2021 Salı günü Ece, 13, Ayten 16, Seda 16, Esra ise 16 puan aldı. Aynı puanı alan 3 gelin arasında kura yapıldı. Kurada Ayten birinci oldu.