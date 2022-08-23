Ünlü sunucu Nursel Ergin'in sunumuyla, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yer alan Berna Özen merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Gelinim Mutfakta Berna Özen kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

GELİNİM MUTFAKTA BERNA ÖZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

22 Ağustos 2022 tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasının beşinci sezonuna katılan dört yarışmacıdan biri olan Berna Akyıldız Özen, 1990 yılında dünyaya gelmiştir. 9 yıllık evli ve Uras adında bir erkek çocuk annesidir.