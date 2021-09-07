Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında yarışmacılardan Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün Hanım fenalaşması sonucu bayılarak hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım'a ne oldu? Gelinim Mutfakta Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün Hanım neden bayıldı? soruları merak edilmeye başlandı. İşte cevaplar...

GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN HANIM'A NE OLDU? GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR'UN KAYINVALİDESİ NİLGÜN HANIM NEDEN BAYILDI?

Nilgün Hanım, kaynanalar odasında fenalaşarak yavaş yavaş kendinden geçmeye başlıyor. Bunu fark edenler telaşla yanına geliyor. Daha fazla dayanamayan Nilgün Hanım olduğu yere yığılıyor. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırılıyor. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izliyorlar.

Yarışmacı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bugün yayınlanacak olan yeni bölüm ile beraber konunun netlik kazanması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR VE KAYINVALİDESİ NİLGÜN KİMDİR?

Yağnur İşçiler Arnavut göçmenidir ve 12 yıllık evlidir. Yarışmada oldukça başarılı olan Yağnur'un 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu her seferinde dile getiren İşçiler rakiplerini ürkütmeyi başardı. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisalıdır. İlk gelini Yağnur'dur.