Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? Gelinim Mutfakta'da flaş ayrılık!

Seda Yılmaz’ın Gelinim Mutfakta yarılmasında olmaması izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Seda’yı yarışmada göremeyen takipçileri Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? sorularının yanıtını aramaya koyuldu. Seda Hanım geçirdiği kaza nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Peki Seda'ya ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları..

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ NEDEN AYRILDI?

Seda Yılmaz geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Yılmaz, doktorunun programda yarışamayacağını belirttiğini bu yüzden yarışamayacağını söyledi.

SEDA YILMAZ NEDEN YOK BUGÜN?

Gelinim Mutfakta'nın iddialı yarışmacılarından biri olan Seda Hanım kaza geçirdiği için hastanelik oldu. Kazanın detaylarını vermeyen Yılmaz programdan üzülerek çekildiğini söyledi.

Seda Hanım'ın yerine ise yarışmaya tanıdık bir yüz dahil oluyor. Eski yarışmacılardan Gönül Hanım Seda Hanım'ın ayrılmasının ardından yeni yarışmacı seçildi. Gönül Hanım hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizde göz gezdirebilirsiniz.

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