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  3. Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? Gelinim Mutfakta'da flaş ayrılık!

Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? Gelinim Mutfakta'da flaş ayrılık!

Gelinim Mutfakta'da finale az bir süre kala popüler yarışmacı Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagihan Hanım yarışmadan ayrıldı. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yemek yarışmasında yaşanan flaş ayrılık şaşırttı. Programın takipçileri Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? sorularını yoğun olarak araştırıyor. İşte Seda Yılmaz'ın ayrılma sebebi...

Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? Gelinim Mutfakta'da flaş ayrılık!

Seda Yılmaz’ın Gelinim Mutfakta yarılmasında olmaması izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Seda’yı yarışmada göremeyen takipçileri Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün?  sorularının yanıtını aramaya koyuldu. Seda Hanım geçirdiği kaza nedeniyle yarışmadan ayrıldı. Peki Seda'ya ne oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları..

GELİNİM MUTFAKTA SEDA YILMAZ NEDEN AYRILDI?

Seda  Yılmaz geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Yılmaz, doktorunun programda yarışamayacağını belirttiğini bu yüzden yarışamayacağını söyledi. 

Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok bugün? Gelinim Mutfakta'da flaş ayrılık!

SEDA YILMAZ NEDEN YOK BUGÜN?

Gelinim Mutfakta'nın iddialı yarışmacılarından biri olan Seda Hanım kaza geçirdiği için hastanelik oldu. Kazanın detaylarını vermeyen Yılmaz programdan üzülerek çekildiğini söyledi. 

Seda Hanım'ın yerine ise yarışmaya tanıdık bir yüz dahil oluyor. Eski yarışmacılardan Gönül Hanım Seda Hanım'ın ayrılmasının ardından yeni yarışmacı seçildi. Gönül Hanım hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki haberimizde göz gezdirebilirsiniz.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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