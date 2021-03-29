Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? Gelinim Mutfakta'ya gelen eski yarışmacı kim?

Hafta içi her gün Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'da bugün yer yerinden oynayacak. Geçtiğimiz cuma günü en düşük puanı Seda almıştı. Yarışmaya Seda'nın veda etmesi beklenirken, Dudu hastalığı nedeniyle Seda'nın yerine programdan ayrıldı. Peki Dudu'nun yerine kim yarışacak? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı kim? Gelinim Mutfakta'ya neden eski yarışmacı geldi?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACI KİM?

29 Mart 2021 Pazartesi günü yarışmaya yeni bir gelin ve kaynana dahil oluyor. Yeni bölüm fragmanında gelinlerin tepkisinden anlaşıldığı üzere programa eski bir yarışmacı yeniden dahil oldu. Peki ama kim? Neden eski yarışmacı geldi?

GELİNİM MUTFAKTA'YA GELEN ESKİ YARIŞMACI KİM?

İzleyiciler sosyal medya hesaplarından yarışmaya geçen sene yarışan isimlerden Reyhan ya da Ezgi'nin gelebileceğini yazdı. Diğer tahminler ise İlayda ve Gizem yönünde oldu. Sürpriz yarışmacı çok konuşuldu.

Yeni yarışmacı belli olduğu an haberimize ekleyeceğiz.