Genç bedenler böyle ziyan oluyor! Uyuşturucu kullanıp, kendilerini kaybediyorlar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehrin simgesi olan Eski Sakarya Köprüsü, son günlerde çok acı görüntülere sahne oluyor. Köprünün bulunduğu bölgede yaşayan bazı şahıslar, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Sakarya denince akla ilk gelen simgelerden biri olan köprünün altında her gün onlarca genç uyuşturucu madde içip kendini kaybediyor.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI MESKEN TUTTU

Gençlerin ibretlik görüntüler oluşturduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Daha öncelerinde birçok kez şikayet konusu olan ve uyuşturucu bağımlılarının adeta mesken tuttuğu bölgeye kolluk kuvvetleri hemen hemen her gün müdahalede bulunsa da acı manzara değişmiyor. Kaydedilen görüntülerde; uyuşturucu kullanan bir gencin ayakta durmakta zorluk çektiği anlar yer aldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı