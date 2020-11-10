Genç imamın en acı görevi! Koronavirüsten ölen babasının cenaze namazını kıldırdı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 80 yaşındaki emekli imam Musa Memiş koronavirüse yakalanmasının ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 çocuk babası durumu iyiye gidince taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak yaşlı adamın bir kaç gün sonra ölüm haberi geldi.

OĞLU İYİLEŞTİ ANCAK BABA HAYATINI KAYBETTİ

İshakpaşa Camisi İmam Hatibi Mehmet Nuri Memiş de hastanede babasıyla kaldığı sırada korona virüse yakalandı. Ancak Mehmet Nuri Memiş, babası hayatını kaybederken kendisini ise virüse atlatarak sağlına kavuştu.

CENAZE NAMAZINDA ZOR ANLAR

Merhum Musa Memiş'in cenaze namazı öğle namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Emekli imanın cenaze namazı ise kendisi gibi imam olan oğlu Mehmet Nuri Memiş tarafından kıldırıldı. Babasının cenaze namazını kıldıran genç imam gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Musa Memiş hastane mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.