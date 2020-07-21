Genç kadına önce şiddet uyguladı, ardından ''Seni Öldürürüm'' diye tehdit etti

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir kişi, sevgilisi olduğu öne sürülen kadını herkesin gözü önünde darp etti. Çevredekilerin ''Polisi arıyoruz'' diye tepki göstermesine ''Ara, sana ne'' diyen şahıs, şiddetine dakikalarca devam etti.

YERE YATIRIP YUMRUK ATTI

Çevrede bulunan kişilerin kayda aldığı görüntülerde, şahıs sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor. Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

TEPKİLER SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılanca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, şahsın Volkan P. olduğu belirledi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, polis, şüpheliyi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.

ŞİDDET GÖREN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Volkan P. ile darp ettiği dini nikahlı eşi Kübra T., Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan ikiliden Kübra T., şikayetçi olmadığını söyledi.

Volkan P., polis merkezindeki ifadesinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Pala, gazetecilerin ''Pişman mısınız?'' sorusuna cevap vermedi.