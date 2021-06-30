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  3. Gençlerin acımasızlığı kan dondurdu! Tekme attılar, saçından tutup yerlerde sürüklediler! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü!

Gençlerin acımasızlığı kan dondurdu! Tekme attılar, saçından tutup yerlerde sürüklediler! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü!

Geçtiğimiz cumartesi günü uçurumda cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın arkadaşları tarafından acımasızca darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

Gençlerin acımasızlığı kan dondurdu! Tekme attılar, saçından tutup yerlerde sürüklediler! Elif Çakal'ın şüpheli ölümü!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen olayda geçtiğimiz hafta 15 yaşındaki Elif Çakal'ın uçurumda cansız bedeni bulunmuştu. Genç kızın ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ederken kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Elif'in arkadaşları tarafından acımasızca darp edildiği görüldü.

Gençlerin acımasızlığı kan dondurdu! Tekme attılar, saçından tutup yerlerde sürüklediler! Elif Çakalın şüpheli ölümü!

ARKADAŞLARI İNTİHAR ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni, İstanbul'un Sultangazi'de eski maden ocağındaki uçurumda, geçen cumartesi günü bulundu. Olayın ardından Elif'in ailesi acı haberle kahrolurken ölümün ardındaki soru işaretleri araştırılmaya başladı. Çakal'ın 4 arkadaşı, genç kızın intihar ettiğini söylerken, acılı anne ise intihar iddialarına inanmayarak kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Çakal'ın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli ifadeler veren Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gençlerin acımasızlığı kan dondurdu! Tekme attılar, saçından tutup yerlerde sürüklediler! Elif Çakalın şüpheli ölümü!

DÜŞTÜĞÜ UÇURUM KENARINDA DARP ETTİLER

Kan donduran olayla ilgili soruşturma sürerken, Çakal'ın acımasızca darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın iki kız tarafından acımasızca darp edildiği, saçlarından tutup yerlerde sürüklendiği ve tekmelendiği görülüyor. Bir başka arkadaşı tarafından o anlar kayıt altına alınırken, darp edilen Çakal uzun süre gözyaşı döküyor. Olaydan sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

Gençlerin acımasızlığı kan dondurdu! Tekme attılar, saçından tutup yerlerde sürüklediler! Elif Çakalın şüpheli ölümü!

Arkadaşları genç kızın intihar ettiğini ileri sürmüştü.

{TITLE_STRIP}Sultangazi'de korkunç olay: Genç kız 'onsuz yaşayamam' dedi, kendisini uçurumdan attı!

 

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