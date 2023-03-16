Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!

Abdulkadir Selvi'nin aktardıklarına göre İYİ Parti'den bir yetkili Meral Akşener'in “Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” sözlerini değerlendirerek çarpıcı ifadeler kullandı. Altılı masada yaşanan durumu anlattı.

Melahat Ersoy
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Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!

Altılı masadan kalktıktan sonra geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı için konuştu.

GENEL BAŞKANLARI ES GEÇTİ

Meral Akşener, altılı masanın diğer liderlerinin de cumhurbaşkanı yardımcı olacağına karşın, bu isimlerin adını kullanmamış, “Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” sözlerini kullanmıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Akşener'in liderlerin adını saymama gerekçesi ortaya çıktı. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan bir İYİ Partili yetkili, “Meral Akşener, bir artı iki formülüne ikna olmuştu. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcıları olacaktı. Ama masada 1 artı 5 artı 2’ye dönüştürüldü. Akşener kendisine ikinci kez operasyon yapıldığını düşünüyor. O nedenle diğer liderlerin ismini saymadı” dedi.

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