Geri Kazanım İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9612.07

Meslek Adı : Geri Kazanım İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Çöpçüler

Meslek Birim Grubu : Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tasnif edilmiş metal dışı atıkların (seramik karo, seramik sağlık gereçleri vb. atıklar) mekanik işlemler ile geri kazanılması işlemlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Geri Kazanım İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Kırık malzemelerin kırıcıya boşaltmak,

b)Kırıcı ile ilk kırma işleminin yapılmasını sağlamak,

c)Kırılan malzemelerin konveyör bant ile ikinci kırıcıya taşınması ve ikinci kırma işleminin yapılmasını sağlamak,

d)İkinci kırıcıdan geçen malzemelerin konveyör bantlar ile vibratörlere ulaştırılmasını sağlamak,

e)Vibratörlerde biriken malzemenin, tekrar konveyör bantlar ile üçüncü kırıcıya aktarılması ve üçüncü kırma işleminin yapılmasını sağlamak,

f)Üçüncü kırıcıdan geçen malzemelerin konveyör bant ile eleğe dökülmesi işlemini yapmak,

g)Eleğe dökülen kırık malzemelerin konveyör bantlar ile stok alanına boşaltılmasını sağlamak,kullanıma hazır hale getirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Geri Kazanım İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Folklor Öğretici Veya Eğiticileri (Özel Kurs) mesleği için “2355.03” kod olarak kullanılır iken Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı mesleği için “8111.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Geri Kazanım İşçisi Meslek Kodu “9612.07” olarak belirlenmiştir.

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