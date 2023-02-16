Geronimo Rulli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geronimo Rulli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geronimo Rulli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geronimo Rulli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geronimo Rulli 20 Mayıs 1992 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geronimo Rulli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Geronimo Rulli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ajax Amsterdam futbol takımında oynamaktadır. Ajax Amsterdam takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geronimo Rulli'nin Ajax Amsterdam ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Geronimo Rulli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gerorulli

http://www.instagram.com/gerorulli/

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Geronimo Rulli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geronimo Rulli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 14.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Geronimo Rulli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geronimo Rulli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2014 yılında Maldonado

24 Temmuz 2014 yılında Sociedad

30 Haziran 2016 yılında Maldonado

8 Ağu 2016 yılında Man. City

9 Ağu 2016 yılında Sociedad

31 Aralık 2016 yılında Man. City

1 Ocak 2017 yılında Sociedad

14 Ağu 2019 yılında Montpellier

30 Haziran 2020 yılında Sociedad

4 Eylül 2020 yılında Villarreal

6 Ocak 2023 yılında Ajax

Geronimo Rulli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geronimo Rulli şuan Ajax Amsterdam takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Geronimo Rulli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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