GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?

6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 3 gün süreyle talep toplayan Gıpta Ofis'in borsada işlem göreceği tarih belli oldu.

GIPTA Ofis Ne Zaman İşlem Görecek?

halktv.com.tr'deki haberine göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz sonuçları açıklanan Gıpta Ofis'in “GIPTA” koduyla 14-15 Eylül tarihlerinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

GIPTA Ofis Halka Arz Sonuçları Ne Oldu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası geçen hafta talep toplayan Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle, 6, 7 ve 8 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 20,90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş, buna göre halka arz büyüklüğü 836.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,18 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 11,36 katı oranında talep gelmiştir.''

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Halka Arz Detayları

Gıpta Ofis Kırtasiye’nin halka arzı, iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı. SPK onayıyla başlayan bu yolculuk, şirketin büyüme ve genişleme hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. İşte halka arza dair bazı önemli detaylar:

Dağıtılacak Pay: 40,000,000 Lot

Sermaye Artırımı: 32,000,000 Lot

Fonun Kullanım Yerleri:

Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatı.

İşletme sermayesi finansmanı.

Finansal borç ödemeleri.

Halka Açıklık:

% 30,30.

Halka Arz Büyüklüğü:

836 Milyon TL.

GIPTA OFİS (GIPTA) HALKA HANGİ BANKALARDA?

Gıpta Ofis halka arzına Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım yapacak konsorsiyum üyeleri belli oldu.

Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar şu şekilde;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş

GIPTA OFİS KIRTASİYE NE İŞ YAPAR?

Gıpta Ofis Kırtasiye, Türkiye'nin lider kırtasiye markalarından biridir. 1984 yılında Ankara'da Vecdet Şendil ve Nazım Pınar tarafından kurulan şirket, ilk olarak promosyon ürünleri üretimine başlamıştır. 1993 yılında ise kırtasiye ürünleri üretimine geçmiştir.

Gıpta, geniş ürün yelpazesi ile ofis ve okul ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Defter, ajanda, kalem, silgi, yapıştırıcı, zımba, makas, dosya, klasör, çanta, okul gereçleri, oyuncaklar gibi pek çok farklı üründe faaliyet göstermektedir.

Gıpta, Türkiye'nin yanı sıra 20'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. Şirket, Türkiye'nin en büyük kırtasiye üreticilerinden biri konumundadır.

Gıpta, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla çalışmaktadır. Şirket, ürünlerini yüksek kalite standartlarında üreterek, müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Gıpta, Türkiye'nin en sevilen kırtasiye markalarından biridir. Şirket, geniş ürün yelpazesi, kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları ile her yaştan tüketicinin beğenisini kazanmaktadır.

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