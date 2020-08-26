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  3. Giresun'da SGK prim borçları yıl sonuna kadar ertelendi

Giresun'da SGK prim borçları yıl sonuna kadar ertelendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki işveren ve sigortalıların ödenmesi gereken prim borçlarının süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

Giresun'da SGK prim borçları yıl sonuna kadar ertelendi

Giresun'da sağanak yağışın meydana getirdiği sel felaketinin ardından yaraların sarılması için bir adım atıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada,"Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK'ye 2020/Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020'ye, bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLECEK

Bakan Selçuk, 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanını getirildiğini de duyurdu.

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