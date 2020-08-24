Giresun'dan acı haber: Can kaybı 7'ye yükseldi

Karadeniz'i etkisi altına alan yağış, beraberinde sel felaketini de getirdi. Uzun süre devam eden sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli'deki dere taştı. Bunun üzerine Tirebolu-Doğankent yolunda yaşanan çökme nedeniyle bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken, çökmenin yaşandığı alanda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7, arama çalışmaları devam eden kişi sayısı ise 9 oldu.

Giresun'da sağanak yağış nedeniyle Yağlıdere Deresi taştı!

SAĞANAK, BERABERİNDE SEL VE HEYELAN GETİRDİ

Dereli'de yaşanan yoğun sağanak yağışla birlikte derenin taşması, ilçede hayatı durma noktasına getirdi. Yer yer yapıların ikinci katına kadar ulaştığı belirtilen sel felaketinin ardından Tirebolu-Doğankent Karayolunda, menfez çöktü. Bunun üzerine içinde 5 asker ve 1 iş makinesi operatörünün bulunduğu askeri araç sele kapıldı. Araçta bulunan Uzman Çavuş Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın, olayın hemen ardından cansız bedenlerine ulaşılırken ikisi asker üç kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Giresun'da sel felaketi: Can kaybı 4'e yükseldi

AFAD, 988 KİŞİLİK EKİBİYLE GİRESUN'DA

Kayıp kişilerin arama çalışmalarına devam edilirken gelen acı haberle bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta bulunan uzman çavuşun kimliği hakkında bilgi verilmezken kayıp 9 kişiye ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Sel ve heyelanın yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde 17 binanın yıkıldığı ve 361 yapının da hasar gördüğü açıklandı. AFAD yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaşın kurtarıldığı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun için talimat geldi!

"İLK DEFA BÖYLE BİR AFET GÖRÜYORUM"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yaptığı açıklamada böyle şiddetli bir afete ilk kez tanık olduğunu belirterek “Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. İlk defa böyle bir afet görüyorum.” ifadelerini kullandı. Dereli ilçesine giden isimlerden biri olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgedeki dükkanların gördüğü zararı dile getirerek, “Dereli İlçesi'nde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş.” dedi. Sağanağın ardından yaşanan felakette 2'si asker olmak üzere 7 kişi yaşamını kaybetti, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun'dan acı haber! Bir Jandarma'nın daha cansız bedeni bulundu