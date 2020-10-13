Giriş ve çıkışlar yasaklandı! Bitlis'te 1 köy karantina altına alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve vaka yönetimi doalyısıyla alınan kararlara ek olarak Hizan'a bağlı İncirli köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Koronavirüs hastalığı ve vaka yöntemi kapsamında alınan kararlara ek olarak, ilçemize bağlı İncirli köyü 13 Ekim 2020 günü saat 12.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 957’e yükseldi.

Bugün toplam 114 bin 992 test yapılırken, bin 632 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 338 bin 779 oldu.

Bugün iyileşen bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 296 bin 927'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 416 olduğu açıklandı.