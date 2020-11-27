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Gökhan Gönül'ün durumu belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'de 10. hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertlilerde, taraftarın ve teknik heyetin en fazla endişelendiği Gökhan Gönül'ün durumu belli oldu.

Gökhan Gönül'ün durumu belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, uzun yıllar sonra sarı-lacivertlilere tekrar katılmıştı. İlerleyen yaşına rağmen takıma katıldığından beri ilk 11'i bırakmayan Gönül, geçtiğimiz haftalarda bir sakatlık geçirmişti. Derbi öncesi yaşanan bu gelişme Fenerbahçe'yi üzse de, taraftarı ve teknik heyeti sevindiren haber geldi. Gökhan Gönül, takımla çalışmalara başladı ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. 

Hafta boyunca derbiye yetişmesi için harcanan yoğun çaba meyvesini verdi. Takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül’ün derbide ilk 11'de olması bekleniyor.

Çalışmalarını salonda sürdüren Harun Tekin’in de Pazartesi günü sahaya ineceği belirtildi.  Sinan, Valencia, Tolga, Sangare ve Samatta ise bugünkü antrenmanda yer almadı.

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Onur Çelik
Spor Editörü


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