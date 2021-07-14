Görev yeri değiştirilen personel dehşet saçtı! Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nu bıçakladı

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesinde saat 09.20'de meydana gelen olayda Hastane Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun yanına gelen Hakkı K. yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçakla dehşet saçtı. Hakkı K., Şahnaoğlu'nu dört yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından Şahnaoğlu sağlık görevlilerinin hastane acil servisinde ilk tedavisinin yapılmasının ardından ameliyata alındı. Şahnaoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

GÜVENLİK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şahnaoğlu'nu ağır yaralayan Hakkı K. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerine teslim edildi.

HASTALIĞI NEDENİYLE İDARİ İZİN VERİLMİŞ

Sabah'ın haberine göre gözaltına alınan Hakkı K.'ya, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu sebeple pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi.

ATAMADAN MEMNUN OLMADI

İznin sona ermesinin ardından tekrar işine dönen Hakk K.'nın, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin ifadesi alınan Hakkı K. polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini söyledi. Görevine başladıktan sonra Hastane Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun kararıyla başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği kaydedildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MÜDÜRÜ MUAMMER ZEKİ ŞAHNAOĞLU KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu kimdir? Muammer Zeki Şahnaoğlu kaç yaşında, nereli?