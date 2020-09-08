Görevden alınan kaymakam ve vali yardımcıları kimlerdir?
İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ/ PDY ile iltisaklı olduğu belirlenen bazı kaymakamlar ve vali yardımcıları görevlerinden uzaklaştırıldı. Görevden alınan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "görevden alınan kaymakamlar listesi" ni araştırıyor. İşte detaylar...
15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi ele geçirmek isteyen FETÖ / PDY terör örgütü ile mücadele sürerken İçişleri Bakanlığı bu kapsamda üst düzey bir soruşturma başlattı. Çok sayıda ilimizde kaymakam ve vali yardımcıları görevlerinden uzaklaştırılırdı. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapılmazken çok sayıda vatandaş görevden alınan kaymakamlar listesi, görevden alınan kaymakam ve vali yardımcıları, görevden alınan vali yardımcıları konularını merak ediyor. Detaylar haberimizde...
GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAMLAR
İçişleri Bakanlığınca görevden alınan kaymakamların isimleri şunlar:
-Batman'ın Sason ilçe Kaymakamı Abdullah Özadalı
-Batman'ın Beşiri ilçe Kaymakamı Sinan Aşçı
-Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçeleri kaymakamları
-Erzincan Çayırlı ilçesi Kaymakamı Ömer Büyükergene
-Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Kaymakamı Hamza Özer
-Şanlırfa'nın Karaköprü İlçesi Kaymakamı Ufuk Akıl
-Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Kaymakamı Menderes Topçuoğlu
GÖREVDEN ALINAN VALİ YARDIMCILARI
-Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor
-Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran
- Bingöl Vali Yardımcıları Y.G. ile A.İ.B.
- Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç
Ayrıntılar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
Üç ilimizde 7 kaymakam görevden alındı