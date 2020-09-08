15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi ele geçirmek isteyen FETÖ / PDY terör örgütü ile mücadele sürerken İçişleri Bakanlığı bu kapsamda üst düzey bir soruşturma başlattı. Çok sayıda ilimizde kaymakam ve vali yardımcıları görevlerinden uzaklaştırılırdı. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapılmazken çok sayıda vatandaş görevden alınan kaymakamlar listesi, görevden alınan kaymakam ve vali yardımcıları, görevden alınan vali yardımcıları konularını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAMLAR

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan kaymakamların isimleri şunlar:

-Batman'ın Sason ilçe Kaymakamı Abdullah Özadalı

-Batman'ın Beşiri ilçe Kaymakamı Sinan Aşçı

-Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçeleri kaymakamları

-Erzincan Çayırlı ilçesi Kaymakamı Ömer Büyükergene

-Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Kaymakamı Hamza Özer

-Şanlırfa'nın Karaköprü İlçesi Kaymakamı Ufuk Akıl

-Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Kaymakamı Menderes Topçuoğlu

GÖREVDEN ALINAN VALİ YARDIMCILARI

-Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor

-Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran

- Bingöl Vali Yardımcıları Y.G. ile A.İ.B.

- Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç

Ayrıntılar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Üç ilimizde 7 kaymakam görevden alındı