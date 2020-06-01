Gösteriler tırmanırken bomba iddia! Trump sığınakta saklanmış

Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığında nefessiz bırakılarak öldürülmesinin etkileri ABD'de devam ediyor

Daha önce birçok suç işleyen ve sicili kabarık bir polis memuru Derek Chauvin ve 3 mesai arkadaşının gözaltına aldıkları George Floyd’un boğazını diziyle sıkarak öldürmesinin ardından başlayan protesto gösterileri bugün de devam etti.

Birçok şehirde sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Ulusal Muhafızlar da birçok bölgede tekrar göreve çağrıldı.

Ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post ise ABD Başkanı Donald Trump’ın konutu önünde Cuma gecesi yaşananları aktardı. Cuma günü yüzlerce gösterici Beyaz Saray önünde protesto gösterisi düzenlemiş ve polis barikatlarına taş ve sopa ile saldırmıştı.

BİR SAAT KALDI

Beyaz Saray’a yakın olan bir Cumhuriyetçi ise o sıralarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’ın altına kurulan bir sığınakta kaldığını açıkladı. İsmini açıklamak istemeyen Cumhuriyetçi senatörün iddiasını, Beyaz Saray yönetiminden bir yetkili de doğruladı. Trump’ın terör saldırısı gibi acil durumlar için hazırlanan sığınakta yaklaşık bir saat kaldığı açıklandı.

Cumhuriyetçi siyasetçi, “Trump ve ailesi bu protestoların büyüklüğünden ve şiddetinden sarsıldı” açıklamasını yaptı. Melania Trump ve çiftin 14 yaşındaki oğulları Barron’un da sığınakta olup olmadığı bilinmezken Gizli Servis protokolüne göre kurumun yükümlülüğü altındaki bütün bireylerin yer altı sığınaklarına girmesi bekleniyordu.

PAZAR GÜNÜ ORTADA YOKTU

Trump’ın o gece danışmanlarına güvenliğinden endişe ettiğini söylediği ve hem özel olarak hem de kamunun önünde Gizli Servis’ten memnun olduğunu dile getirdiği de vurgulandı.

Bu olaydan sonra NASA ve SpaceX’in uçuşunu izlemek üzere Florida’ya giden Trump, pazar günü de hiçbir açıklama yapmadı. Beyaz Saray’dan bir yetkili Trump’ın birkaç gün içerisinde barışçıl ve haklı sebeplerle gösteri yapan protestocularla şiddet eğilimli provokatörler arasında bir çizgi çizeceğini dile getirdi.

IRKÇI BEYAZLAR GÖSTERİCİLERİN ARASINDA

Minnesota polis birimleri, zaman zaman şiddete dönen protestolarla ilgili bir açıklama yaptı. Komiser Paul Schnell, Minneapolis ve St. Paul’deki gösterilerde beyaz aşırı ırkçı ve aşırı sağcı grupların da yer aldığını duyurdu.

Schnell, “Bunlar provokatör ve güvenlik güçleri bunları engellemeye çalışıyor.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANININ KIZI GÖZALTINDA

Öte yandan gösteriler devam ederken New York şehrinin belediye başkanı Bill de Blasio’nun kızının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri kaynakları, cumartesi gecesi Manhattan’da devam eden gösterilerde 25 yaşındaki Chiara de Blasio’nun gözaltına aldığını açıkladı.

Belediye başkanının kızı Chiara de Blasio’nun da gösterilerde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Polisin müdahalesine rağmen Broadway’de trafiği tıkadığı ve düzeni bozduğu gerekçesiyle gözaltına alınan de Blasio’nun bu eylemi yaptığı sırada bölgedeki birçok aracın yandığı ve göstericilerin polisle kavga ettiği açıklandı. de Blasio’nun polislere belediye başkanının kızı olduğunu söylemediği de aktarıldı.

Kızı gözaltına alındığı sıralarda New York belediye başkanı de Blasio bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bütün barışçıl protestoları takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz fakat şimdi eve dönme zamanınız geldi” demişti.