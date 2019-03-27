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Gözaltında evlenme teklifi etti

Bir genç, ricada bulunarak planına dahil ettiği yunus ekiplerince gözaltına alındığı sırada, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Gözaltında evlenme teklifi etti

İskenderun Adliyesi'nde memurluk yapan 26 yaşındaki Caner Güllü, kız arkadaşı Büşra Gündeşeri'ne sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için polislerden yardım istedi.

Gencin isteğini kabul eden polisler, Güllü'yü İskenderun Millet Parkı'nda kız arkadaşıyla yürürken "asker kaçağı" olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Güllü, bu sırada paniğe kapılan kız arkadaşı Gündeşeri'nin önünde diz çökerek cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklifinde bulundu.

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Gözaltında evlenme teklifi etti

Şaşkına dönen Gündeşeri, sevgilisinin teklifini kabul ederek "Evet" cevabını verdi.

Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından arkadaşlarının tebriklerini kabul eden çift, kendilerine destek olan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Gözaltında evlenme teklifi etti

Gözaltında evlenme teklifi etti

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