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Göztepe Kamil Grosicki ve Fofana'nın peşinde!

Sol kanat eksiği olduğunu düşünen Göztepe yönetimi yeni sezon öncesi bu eksiği kapatmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin bu bölge için düşündüğü iki isim var. Bu isimlerin Kamil Grosicki ve Fofana olduğu ifade edildi. İzmir ekibi bu futbolculardan birini kadrosuna kazandırmayı planlıyor.

Göztepe Kamil Grosicki ve Fofana'nın peşinde!

Yeni sezon öncesinde kanat oyuncusu Zlatko Tripic'i yollayan ve Trabzonspor'dan kiraladığı Fousseti Diabate'nin bonservisini alamayan Göztepe'de kanat oyuncusu arayışları sürüyor. Gelen bilgilere göre bu bölge için aday sayısı ikiye çıktı. West Bromwich Albion forması giyen Kamil Grosicki ile Fofana transfer için listeye alındı.

LİGİ TANIYOR OLMASI AVANTAJ

Göztepe yönetimi, Malatya temsilcisi ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli oyuncu Fofana'nın nabzını yokladı. 4.5 sezondur Türkiye'de forma giyen 29 yaşındaki kanadın Süper Lig'de kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Fofana ile temasa geçen yönetimin pazarlıklarını sürdürüyor. Kariyerinde Lillestrom, Lorient formaları da giyen Fofana, Türkiye'de Konya ve Malatya'da oynadı.

Göztepe Kamil Grosicki ve Fofana'nın peşinde!

BONSERVİSİ ELİNDE

Kamil Grosicki'nin kulübüyle olan sözleşmesi son ermiş durumda. 33 yaşındaki deneyimli oyuncunun bonservis ücretinin olmaması bu transferi cazip kılıyor. Grosicki, geçen sezon takımıyla çıktığı 10 maçta 2 gol atıp 4 de asist katkısı sağlamıştı.

Göztepe Kamil Grosicki ve Fofana'nın peşinde!

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