Gözyaşlarına hakim olamadılar! Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar

Star TV'de ekranlarında yer alan İbo Show, birbirinden başarılı konuklarıyla seyirci karşısına çıktı. Geceye damgasına vuran İbo Show'da Mehmet Ali Erbil röportajı olay oldu. Sağlık sorunlarından dolayı uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Erbil, günlerinin nasıl geçtiğini, rahatsızlığını İbrahim Tatlıses'e anlattı.

İbo Show'un dün akşam yayınlanan son bölümünde Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay yer aldı. Eğlenceli anlar yaşanırken stüdyoda Karadeniz rüzgarları esti.

GÖZYAŞARINA HAKİM OLAMADILAR

Programın ilerleyen saatlerinde ise Mehmet Ali Erbil özel röportajı vardı. 'Seninle benim kadar kimsenin hatırı yoktur insanlarda' sözleri başlayan röportajda Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses, eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken göz yaşlarına hakim olamadı. Erbil Korona virüsünden dolayı dışarı çıkmadığını genellikle evde olduğunu belirtti. İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini söylemesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu ekran başındakileri güldürdü.

"DOKTORUM İYİYDİ, TEDAVİM İYİ GELDİ"

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı açıklanmıştı. Erbil, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" demişti.

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nedir? Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?