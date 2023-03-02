GSM şirketlerine deprem soruşturması! GSM operatörlerinin ihmali var mı?

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, eski BTK Başkanı ve halen Türk Telekom'un başkanlığı görevini de yürüten Ömer Fatih Sayan ile yaptığı telefon görüşmesini köşesinden aktardı. Depremde iletişimin kopması nedeniyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a soruşturma açıldığı bilgisini veren Kemal Öztürk'ün yazısının ilgili bölümünden bir kısım satır başları şu şekilde:

"Dün depremin çöken iletişimini yazıştım.

Afet bölgesinde GSM şirketlerinin beceriksizliği yüzünden arama kurtarma çalışmalarının, yardım çabalarının nasıl aksadığını detaylıca anlatmıştım yazıda. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone bu işin sorumluları. Yeterli altyapı yatırımı yapmamışlar, depreme hazırlanmamışlar, krizi yönetememeyi becerememişler.

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Tüm afetlerde çöken GSM şirketleri bu afette de çöktü. Maraşlı bir afetzede şöyle dedi bana: 'Bazı insanlar bu GSM şirketleri yüzünden öldü.' Ancak tek başına bu şirketler sorumlu değil.

Bunları hem teknik, hem ticari, hem de hukuki açıdan denetleyen bir kurum var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). O da görevini yapmamış ve denetlemeleri sonuçsuz kalmış. Bu kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı. Anlaşılan bakanlık da üzerine düşen yapmadı.

Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bu yazım üzerinde dün akşam beni aradı. Eski mesai arkadaşıyız. Bu yüzden aramızdaki diyalog farklı oldu.

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Afet bölgesindeki vatandaşın tüm öfkesini ve tepkisini kendisine ilettim. Yaşanan rezaleti daha da detaylı anlattım. Çoğu söylediklerime hak verdi. Durumun farkında olduklarını söyledi.

14 Şubat 2023 tarihinde üç GSM şirketi hakkında soruşturma açıldığını ve gereğinin yapılacağını söyledi. Ben de takip edeceğim.

Bakalım Fatih Sayan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türk Telekom için nasıl bir ceza verilecek?"