Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hurdaya dönen araçta hayatını kaybetmişti! TIR şoförü kaza anını o sözlerle anlattı! Soğukkanlılığı 'pes' dedirtti!

Bir döneme damga vuran, Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı. Lafçı yönetimindeki araç paramparça oldu. Ergül ağır yaralanırken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

TIR'ın dorsesine çarpan Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki araç, çarpışmanın şiddetiyle savurulurken yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Gülçin Ergül'ün tedavisi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

"ARAÇ ALTIMA GİRDİ"

TIR'ın dorsesine çarpan Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybettiği kaza hakkında konuşan TIR şoförünün soğukkanlılığı dikkatlerden kaçmadı. Kaza anını anlatan şoför, "Sağ şeritten giderken araç altıma girdi hepsi bu!" dedi.

Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl? Gülçin Ergül'ün son durumu ne?

Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı , geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti! O detay herkesin ağzını açık bıraktı! "Malum olmuş"

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Erdal Şeyda Lafçı'nın biyografisi...