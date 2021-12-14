Grup Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül ve sevgilisi, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ettiği esnada, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı. Kaza sonucu Ergül'ün 6 yıllık sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken, ünlü şarkıcı ağır yaralandı. Peki, Gülçin Ergül'ün sağlık durumu nasıl? Gülçin Ergül'ün son durumu ne? İşte detaylar...

GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL? GÜLÇİN ERGÜL'ÜN SON DURUMU NE?

Hayranlarını hüzne boğan acı haberin ardından, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Gülçin Ergül'ün sağlık durumu merak ediliyor.

Son bilgilere göre, tedavisi devam eden Ergül'ün kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verilen kazazedenin morale ihtiyacı olduğu da bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı. Lafçı yönetimindeki araç hurdaya dönerken, Ergül ağır yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti. TIR'ın dorsesine çarpan Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki araç, çarpışmanın şiddetiyle savurulurken yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.