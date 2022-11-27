Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"

Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür isimli programda her hafta farklı bir konu ele alınarak gündem üzerinde esprili bir şekilde skeçler oynanıyor.

Bu haftaki programda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ele alan oyuncular yaptıkları skeçle izleyenleri bir hayli güldürdü.