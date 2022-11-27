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Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Güldür Güldür'ün dün akşam yayımlanan programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili skeç izleyenleri kırdı geçirdi.
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