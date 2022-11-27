Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"

Güldür Güldür'ün dün akşam yayımlanan programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili skeç izleyenleri kırdı geçirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem" 1

Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür isimli programda her hafta farklı bir konu ele alınarak gündem üzerinde esprili bir şekilde skeçler oynanıyor.

Bu haftaki programda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ele alan oyuncular yaptıkları skeçle izleyenleri bir hayli güldürdü.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Güldür Güldür Show'un Kemal Kılıçdaroğlu skeci izleyenleri kırdı geçirdi! Adaylığını tiye aldılar: "Muhalefet yapmaya alıştım, ülke yönetemem"
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
Milyonları ekran başına kitleyen dizide rol almıştı! O isim taciz iddiasıyla yargılanıyor!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Ünlü şarkıcı İrem Derici yazı erken getirdi! Yeni şarkısı "Yaz Gülü'nü" takipçileriyle paylaştı: "Çabuk yeni şarkımı dinleyin!"
Son Haberler
Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor vakasında yeni gelişme! İfadesi ve hastane görüntüleri ortaya çıktı!
Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor vakasında yeni gelişme! İfadesi ve hastane görüntüleri ortaya çıktı!
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıt fiyatları düşüyor: Motorine indirim kapıda
İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!
İstanbul Eyüpsultan'da Pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Ünlü şarkıcıya hapis cezası şoku! O sözleri başını yaktı!
Ünlü şarkıcıya hapis cezası şoku! O sözleri başını yaktı!
Fenomen gelin Hanife Gürdal, gündem olmak için bunu da yaptı! Özelini hiçe sayan ünlü isim kocasıyla yataktaki görüntülerini takipçileriyle paylaştı!
Fenomen gelin Hanife Gürdal, gündem olmak için bunu da yaptı! Özelini hiçe sayan ünlü isim kocasıyla yataktaki görüntülerini takipçileriyle paylaştı!
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medya ikiye bölündü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar
Ünlü modacı Cemil İpekçi'den çok konuşulacak ilişki itirafı: Türkiye ayağa kalkar
Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti!
Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var