Güldür Güldür'de ayrılık üzerine bir yenisi daha eklendi! İrem kayalıoğlu'dan sonra Giray Altınok'ta ayrıldı

Birbirinden eğlenceli skeçleriyle komedi dolu dakikalar yaşatan Güldür Güldür Show'da veda üstüne veda yaşandı. İrem Kahyaoğlu'nun ayrılığının hemen ardından bir isim daha Güldür Güldür Show'daki macerasının sonuna geldi.

'Feridun' karakteriyle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Giray Altınok'un Güldür Güldür Show'daki hikayesi noktalandı. Başarılı oyuncu BluTV‘de yayına giren ve büyük ilgi gören ‘Prens’ dizisini çektiği MGX Film‘le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giray Altınok, hem başrolünü hem de senaristliğini üstlendiği ‘Prens’ dizisinin 2.sezonunu da yazmaya başladı. Güldür Güldür Show’la yollarını ayıran Giray Altınok, son olarak “Ölümlü Dünya 2” filminin oyuncu kadrosunda da yer almıştı.

KAYNAK. HABER7

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