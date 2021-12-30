Güler misin ağlar mısın? Özgür Özel'den dikkat çeken 'Anadolu müslümanlığı' yorumu

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde tepki çeken ifadeler kullandı. 4-6 yaş Kur’an Kursları Ortaçağ düşüncesi olduğunu söyleyen Özel'in 'Anadolu Müslümanlığı' yorumu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir iki kadeh içkiyi günah görmeyen piyangoyu haram saymayan bir Anadolu Müslümanlığı olduğunu söyledi.

Özgür Özel'in yaptığı konuşma şu şekilde:

"Bu ülkede yılbaşı gecesi aldığı bir bileti kumar görmeyen, bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var."

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4-6 yaş Kur’an Kurslarının Orta çağ düşüncesi olduğunu söylemesi nedeniyle de tepki çekti.

"Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " diyen Özel bu açıklamaları nedeniyle de tepkilerin odağında.

Özgür Özel'den skandal sözler: 4-6 yaş Kur’an Kursları Orta çağ düşüncesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak tanımlaması sonrası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz."

Kur'an kurslarını Orta Çağ zihniyeti olarak gördü! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'e manidar cevap