Güliz Bayram kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan sorular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

GÜLİZ BAYRAM KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Güliz Bayram 1975 yılında doğmuştur. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktaydı.

Son dönemlerde durumu kötüleşen Bayram, tedavi gördüğü hastanedeki meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Uzman Doktor Güliz Bayram'ın vefatı, çalıştığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan mesajla duyuruldu.



Mesajda, "Hastanemizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmakta olan Uzman Doktor Güliz Bayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir meme kanseri tedavisi gören Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güliz Bayram, 46 yaşında hayatını kaybetti.