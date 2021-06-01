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  3. Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkını kanıtlayan ilk kare geldi!

Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkını kanıtlayan ilk kare geldi!

Gönül Dağı dizisinin yıldızı Gülsim Ali İlhan ile kendisinden 22 yaş büyük olan sevgilisi Durul Bazan’ın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkını kanıtlayan ilk kare geldi!

“Diriliş Ertuğrul” ve “Hanım Köylü” gibi sevilen dizilerle dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali İlhan, son olarak rol aldığı reyting rekortmeni “Gönül Dağı” dizisiyle kariyerinde yükselişe geçti.

26 yaşındaki oyuncunun ismi kendisinden 22 yaş büyük olan 48 yaşındaki meslektaşı Durul Bazan ile adı aşk dedikodularına karışmıştı.

Bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikilinin geçen yaz beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Çift, birlikte bir dondurmacıdan alışveriş yaparken görüntülendi.

Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkını kanıtlayan ilk kare geldi!

{TITLE_STRIP}Gülsim Ali İlhan sevgilisi kim? Durul Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında?

 

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