Gustavo Petro'nun, Peru'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Peru polisine yönelik ifadeleri nedeniyle bu ülke tarafından "istemeyen kişi" ilan edilmesine Kolombiya'dan tepki geldi.

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Gustavo Petro'nun, Peru'da "istenmeyen kişi" ilan edilmesine tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Peru polisine yönelik ifadeleri nedeniyle bu ülke tarafından "istemeyen kişi" ilan edilmesine Kolombiya'dan tepki geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanına karşı "siyasi nitelikte bir eylem" yapıldığı belirtilerek, bu sözlerin kardeş ülke Peru ile tarihi ilişkiyi etkilemediği bildirildi.

GUSTAVO PETRO İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Açıklamada, ülkede devam eden protestolara ilişkin geniş ve kapsayıcı sosyal diyalog çağrısında bulunularak, "Peru'da demokrasi ve hukukun üstünlüğünün hakim olacağına güvenimizi yineliyoruz. Peru'da meydana gelen son şiddet eylemlerini kınıyoruz. Yaşanılanlar, hem sivil hem de kamu gücü mensupları olmak üzere vatandaşların bütününü etkiliyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Petro'nun, Peru'da istenmeyen kişi ilan edilmesi kararına rağmen her iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin sürdürülmesini umut ettiklerini belirtti.

Peru Kongresi, polise yönelik ifadeleri nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Cumhuriyet Kongresi Genel Kurulunda yapılan oylamada, önerge 72 lehte, 29 aleyhte ve 7 çekimser oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Petro, 12 Şubat'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolara değinerek, "Peru'da, (Polisin göstericilere müdahalesi) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi çiğnenerek kendi halklarına karşı Naziler gibi yürüyorlar." ifadesini kullanmıştı.

KAYNAK: AA

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