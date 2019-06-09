Güven Yalçın'ı internette araştırılıyor. "Güven Yalçın kimdir?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında. Peki Güven Yalçın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

GÜVEN YALÇIN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1999 yılında Almanya, Düsseldorf’da dünyaya gelen genç futbolcu Güven Yalçın Leverkusen alt yapısında futbola adım atmıştır.

GÜVEN YALÇIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Daha sonra U17 ve U19 formalarını giyen Güven Yalçın’ın 2018 yılında Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanmıştır. Forvet mevkiinde oynayan Yalçın, bugüne kadar Türkiye U17 Milli formasını 11 kez, Almanya U18 formasını 1, Türkiye U19 Milli takım formasını ise 7 kez giymiştir. Bu karşılaşmalarda toplam 6 gol atmıştır.

Futbola 4 yaşında iken başladığını belirten Güven Yalçın’ın babası 16 yaşında Almanya’ya göç etmiştir. Transport firmalarının olduğunu belirten Yalçın iki kardeştir, bir ablası vardır. Anne tarafının ise daha eski bir tarihte Almanya'ya yerleştiğini aktaran Güven Yalçın baba tarafından aslen Nevşehir’lidir. Oğlak burcudur.