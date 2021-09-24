Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) görev tanımı nedir, Güvenlik Görevlisi (Silahlı) ne iş yapar, Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Görevlisi (Silahlı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Tanımı;

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde , bina ve tesislerde, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Silahlı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Silahlı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olunması gerekiyor.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Ne İş Yapar?

Güvenlik Görevlisi (Silahlı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ön danışma işlemlerini yapmak,

b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

c) Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,

d) Yakın çevreyi gözetim altında tutmak,

e) Gerekli olduğu yerlerde güvenliği sağlama amacıyla silahını kullanmak,

f) Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak,

g) Devriye nöbetinde gözetim yapmak,

h) Kamera görüntülerini izlemek,

i) Refakat hizmetlerini sağlamak,

j) Elle veya detektörle arama yapmak,

k) Devriye denetim tespitini yapmak,

l) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

m) Araçların park düzenine uymalarını sağlamak,

n) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

o) Görev alanını kontrol etmek,

p) Acil ve beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları ilgili yerlere bildirmek,

q) Yangına ilk müdahaleyi yapmak,

r) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,

s) Suç mahallinin korunmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Görevlisi (Silahlı) mesleğinin meslek kodu 5414.09 olarak belirlenmiştir



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