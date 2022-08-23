Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyaçları yok! Teninin ve saçının kokusuyla akılları baştan alan burçlar belli oldu!

Koku her insan için oldukça önemlidir. Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyacı olmayan kişiler çok şanslı. Kendi ten ve saçlarının kokusu sayesinde bulunduğu ortamda akılları baştan alan o burçlar belli oldu!

ASLAN

Fiziksel görünümleriyle de dikkat çeken Aslan burcu kişilerinin kokusu herkes tarafından bilinir. Tıpkı aslan yelesi gibi gür saçlara sahip olan Aslan burçları, saçlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Kişisel bakımı konusunda son derece titiz ve takıntılı olan Aslan burcu kişilerinin o saçlarındaki kokular da elbette çekici olan yanlarından birini oluşturuyor!

BAŞAK

Başak burcu denilince akla hemen düzen ve tertip gelse de bir belirgin özellikleri de güzel kokuları... Bakımlı oldukları bilinen Başak burcu kişileri kendi kokularının yanında hoş kokular kullanarak da bulundukları ortamda dikkat çekmeyi severler.

TERAZİ

Zodyak kuşağının estetik meraklısı olarak da adlandırılan Terazi burcu kişilerinin yaşamındaki her şey de bir estetik görünüm kaygısı barındırıyor. Kendi görüntüleri için de aynı kaygıyı taşıyan Terazi burcu kişileri, güzelliklerine ya da yakışıklıklarına inanılmaz düşkün oluyor. Çabaları sayesinde her zaman çekici görünmeyi başaran Terazi burcu kişileri hem saç hem de ten konusunda oldukça etkileyici insanlar oluyor.