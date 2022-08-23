Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyaçları yok! Teninin ve saçının kokusuyla akılları baştan alan burçlar belli oldu!

Her burcun bir tane de olsa en belirgin özelliği vardır. O burçların ise en belirgin özellikleri kokuları! İşte bulundukları ortamda kokularıyla akılları baştan alan o burçlar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyaçları yok! Teninin ve saçının kokusuyla akılları baştan alan burçlar belli oldu!

Koku her insan için oldukça önemlidir. Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyacı olmayan kişiler çok şanslı. Kendi ten ve saçlarının kokusu sayesinde bulunduğu ortamda akılları baştan alan o burçlar belli oldu!

ASLAN

Fiziksel görünümleriyle de dikkat çeken Aslan burcu kişilerinin kokusu herkes tarafından bilinir. Tıpkı aslan yelesi gibi gür saçlara sahip olan Aslan burçları, saçlarıyla herkesin dikkatini çekiyor. Kişisel bakımı konusunda son derece titiz ve takıntılı olan Aslan burcu kişilerinin o saçlarındaki kokular da elbette çekici olan yanlarından birini oluşturuyor!

Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyaçları yok! Teninin ve saçının kokusuyla akılları baştan alan burçlar belli oldu! basak.jpg

BAŞAK

Başak burcu denilince akla hemen düzen ve tertip gelse de bir belirgin özellikleri de güzel kokuları... Bakımlı oldukları bilinen Başak burcu kişileri kendi kokularının yanında hoş kokular kullanarak da bulundukları ortamda dikkat çekmeyi severler.

Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyaçları yok! Teninin ve saçının kokusuyla akılları baştan alan burçlar belli oldu!

TERAZİ

Zodyak kuşağının estetik meraklısı olarak da adlandırılan Terazi burcu kişilerinin yaşamındaki her şey de bir estetik görünüm kaygısı barındırıyor. Kendi görüntüleri için de aynı kaygıyı taşıyan Terazi burcu kişileri, güzelliklerine ya da yakışıklıklarına inanılmaz düşkün oluyor. Çabaları sayesinde her zaman çekici görünmeyi başaran Terazi burcu kişileri hem saç hem de ten konusunda oldukça etkileyici insanlar oluyor.

Güzel kokmak için pahalı parfümlere ihtiyaçları yok! Teninin ve saçının kokusuyla akılları baştan alan burçlar belli oldu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!"
Apple İphone 11'de eşi görülmemiş kampanya; Fiyatı 8 Bin TL'ye düştü! İlanı gören bayiye koştu! "Şimdi almayan pişman olur!"
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Birbirinden yaratıcı pozlar vererek heykellerle fotoğraf çektiren insanları görünce gülmekten karnınız ağrıyacak...
Birbirinden yaratıcı pozlar vererek heykellerle fotoğraf çektiren insanları görünce gülmekten karnınız ağrıyacak...
1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?
1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?
Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak!
Bu işlemi yapan herkes devletten bin 300 TL para alıyor! Tek şart dilekçe doldurmak!
ING Bank rakiplerini çıldırtacak! Emekli promosyonu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı: Başvuran 7 bin TL'yi alacak
ING Bank rakiplerini çıldırtacak! Emekli promosyonu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı: Başvuran 7 bin TL'yi alacak
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Dikkat edin, üzüntülerle kalbinizi yormayın! İşte aşırı üzüntüden ölenlerin sendromu olarak bilinen "Kırık Kalp Sendromu" hakkında bilinmeyenler...
Birbirinden yaratıcı pozlar vererek heykellerle fotoğraf çektiren insanları görünce gülmekten karnınız ağrıyacak...
Birbirinden yaratıcı pozlar vererek heykellerle fotoğraf çektiren insanları görünce gülmekten karnınız ağrıyacak...
Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!
Son dakika |Bakan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı! Gelir sınırı ve yaşa dikkat!
Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"
Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"
Şakkadanak Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor" diyerek duyurdu: "Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak"
Şakkadanak Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor" diyerek duyurdu: "Merkez Bankası'nda 140 milyar dolar rezerv oluşacak"
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler