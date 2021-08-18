Güzel oyuncu Özgü Kaya'nın acı kaybı: "Pamuğum melek oldu"

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Sevda karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya, Fethiye'de tatilini sürdürdüğü sırada aldığı kötü haberle yıkıldı. Ananesinin vefat ettiğini öğrenen güzel oyuncu sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşarak sevenlerine kaybını duyurdu.

"NARİN BEDENİ DAYANAMADI"

Acısını 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından duyuran Özgü Kaya şu sözlere yer verdi:

"Güzel kalpli ananem, pamuğum melek oldu... Uzun zamandır verdiği yaşam mücadelesine narin bedeni dayanamadı içimde iyiliğe, insanlığa, sevgiye dair ne varsa o güzel kalbine binlerce şükür! Ona beslediğim minnet tarifsiz.



Duruşuyla, bakışıyla asil kadınım, mis kokulum, güçlü meleğim, kalbine evreni sığdırabilenim iyi ki sen! En güzel yerde bize eşlik edeceğini biliyorum. Kokun hep aklımda, seni çok seviyorum."

"GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan Özgü Kaya geçtiğimiz haftalarda annesi ve ananesiyle olduğu bir pozu Instagram hesabından paylaşarak, "Bu iki güzel kadının kızı ve torunuyum, gurur duyuyorum" notunu eklemişti

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.