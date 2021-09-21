Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Maaşı Ne Kadar? 2021 Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Maaşları ve İş İlanları

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen görev tanımı nedir, Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen ne iş yapar, Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Tanımı;

Sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak, cilt ve vücut bakımı, epilasyon ve depilasyon ile makyaj işlemlerini, el ayak bakımlarını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Maaşı Ne Kadar? 2021 Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Maaşları

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilköğretim okulu mezunu olunması yeterlidir.

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Ne İş Yapar?

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Makine, araç ve gerecin hijyen ve temizliğini sağlamak,

b) Kendisinin ve çalışanların kişisel bakım ve hijyenini sağlamak,

c) Müşteriyi karşılamak /ağırlamak,

d) Müşteriye kullanılacak kozmetik ürüne ilişkin alerji testi yapmak,

e) Müşteriyle ön görüşme yaparak işlemi belirlemek ve işleme hazırlamak,

f) Yapılacak işleme göre kullanılacak makine, araç, gereç ve malzemeleri hazır hale getirmek,

g) Cilt bakımı işlemi ile ilgili, kullanılacak cilt bakım ürününü, yöntemi ve cihazını belirlemek,

h) Cilde temizleyici kozmetik ürün uygulamak, cilde arındırıcı kozmetik ürün uygulamak,

i) Cilde peeling uygulamak,

j) Ciltteki kozmetik ürün atıklarını temizlemek,

k) Cilde buhar vermek,

l) ciltte gözenek temizliği yapmak, cildi dezenfekte etmek,cilde ampul / serum uygulaması yapmak,

m) cilt maskesi uygulaması yapmak,cilde nemlendirici ürün uygulamak,

n) Cildin iz, akne, leke, sivilce, kırışıklık, sıkılaştırma sorununa uygun kür bakımı yapmak,

o) Cilt bakımı sırasında gerek duyulması halinde ürün / teknik / cihaz değiştirmek

p) Vücut bakımı işlemi ile ilgili,bakım yapılacak bölgeye uygun bakım tür, yöntem ve teknik ile ürün/cihazı belirlemek

q) vücut/el-ayak bakımı öncesi kontrol/ölçüm yapmak,Vücut / el-ayak bakımı yapılacak yöntem / teknik, ürün ve cihazı belirlemek ve vücut / el-ayak bakımı yapmak,

r) Bakım masajı yapmak,

s) Bronzlaştırma işlemi yapmak,

t) Epilasyon/depilasyon işlemi ile ilgili, epilasyon/depilasyon yapılacak bölge ve tekniği belirlemek Epilasyon/depilasyon yapılacak bölgeyi dezenfekte etmek,

u) Epilasyon cihazını işleme hazır hale getirmek,

v) İğneli epilasyon işlemi yapmak,

w) Foto epilasyon işlemi yapmak,

x) Ağda işlemine hazırlık yapmak Ağda ile depilasyon işlemi yapmak Ağda yapılan bölgeyi temizlemek,

y) İp/cımbız ile depilasyon işlemi yapmak,

z) Kaşı şekillendirmek,

aa) Makyaj işlemi ile ilgili, makyaj türünü ve kullanılacak kozmetik ürünleri belirlemek,

bb) Kamuflaj Yüz/boyun/dekolteye baz makyajı, göz makyajı yapmak,

cc) Yanaklara allık, dudak kalemi ve ruj uygulamak,

dd) Makyaj sabitleyici kozmetik ürün uygulamak,

ee) Protez-ipek kirpik/ilave kirpik takmak,

ff) Kirpik perması yapmak,

gg) İşlem sonrası kullanılan koruyucu aparatları müşterinin üzerinden almak / çıkarmak ,

hh) Müşteriye yapılan işlemin kullanımına ilişkin önerilerde bulunmak,

ii) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak,

jj) Kullanılacak makine, araç ve gerecin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güzellik Hizmetleri Elemanı/EstetisyenMeslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Kuaförler, Güzellik Uzmanları Ve İlgili Çalışanlar

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen mesleğinin meslek kodu 5142.03 olarak belirlenmiştir



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