Gyrano Kerk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyrano Kerk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyrano Kerk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyrano Kerk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyrano Kerk 2 Aralık 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Gyrano Emilio Kerk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyrano Kerk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Gyrano Kerk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Antwerp FC futbol takımında oynamaktadır. Royal Antwerp FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gyrano Kerk'nin Royal Antwerp FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gyrano Kerk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gyranoek/

Gyrano Kerk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyrano Kerk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gyrano Kerk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyrano Kerk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Haarlem Jeugd

1 Temmuz 2010 yılında DWS Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2014 yılında Utrecht U21

3 Ağu 2015 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2016 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2016 yılında Utrecht

1 Eylül 2021 yılında Loko Moskova

28 Ocak 2023 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Gyrano Kerk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyrano Kerk şuan Royal Antwerp FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Telstar (-2008), HFC Haarlem (2008-2010), DWS (2010-2011), AVV Zeeburgia (2011-2012), FC Utrecht (2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.