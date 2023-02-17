Gyrano Kerk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyrano Kerk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gyrano Kerk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gyrano Kerk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gyrano Kerk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gyrano Kerk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gyrano Kerk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gyrano Kerk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gyrano Kerk 2 Aralık 1995 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Gyrano Emilio Kerk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gyrano Kerk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Gyrano Kerk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Antwerp FC futbol takımında oynamaktadır. Royal Antwerp FC takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gyrano Kerk'nin Royal Antwerp FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gyrano Kerk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gyranoek/

Gyrano Kerkboyu ve yaşı kaç

Gyrano Kerk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gyrano Kerk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gyrano Kerk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gyrano Kerk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Haarlem Jeugd

1 Temmuz 2010 yılında DWS Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2014 yılında Utrecht U21

3 Ağu 2015 yılında Helmond Sport

30 Haziran 2016 yılında Utrecht U21

1 Temmuz 2016 yılında Utrecht

1 Eylül 2021 yılında Loko Moskova

28 Ocak 2023 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Gyrano Kerk kimdir

Gyrano Kerk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gyrano Kerk şuan Royal Antwerp FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Telstar (-2008), HFC Haarlem (2008-2010), DWS (2010-2011), AVV Zeeburgia (2011-2012), FC Utrecht (2012-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gyrano Kerk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Daniel Klicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Klicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Klicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Klicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maxime Guillaume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Guillaume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maxime Guillaume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Guillaume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samed Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samed Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları