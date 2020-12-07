Hacı Efendi Hikmet Tuzkaya kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun halifelerinden, Erenköylü Hacı Muhammed Hikmet Tuzkaya hayatını kaybetti. Tuzkaya'nın ölümü sevenlerini üzerken vatandaşlar da bu konuda araştırmalarda bulunuyor. Peki Hacı Hikmet Tuzkaya kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Detaylar haberimizde...

HİKMET TUZKAYA KİMDİR?

Hikmet Tuzkaya 1927 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy’de dünyaya geldi.

Babası Şevket Efendi Yemen ve Balkan cephelerinde uzun yıllar Osmanlı ordusunda

savaşan gazilerdendir. Baba cihetinden nesebi âlîleri Seyyit’tir. Vâlideleri Nevşehir / Gülşehir -

Hacı Halil köyünden Fâtıma Sultan’dır.

Kore gazisi olan Hikmet Tuzkaya askerlik dönüşü Kayseri’nin maneviyat büyüklerinden Hacı Şaban Efendi ile tanışmış, uzun yıllar Hazretin yakın hizmetinde bulunmuştur. İstanbul Erenköy’deki Sami Ramazanoğlu Hazretleri Seyitzâde Hacı Şâban Efendi’ye bir mektup göndererek “Lütfen evlâdımız Hikmet Efendi’yi bizim yanımıza, İstanbul’a gönderiniz” buyurmuştur.

Muhammed Hikmet Tuzkaya hayatını kaybetti

Mahmut Sâmi Ramazanoğlu ile tanışan Hikmet Efendi yaklaşık otuz yıl Sami Sultan’ın hizmet ve tedris halkasında bulunmuştur. O’nun yanında zâhirî ve manevî ilimleri tahsil etmiştir. Kur’an ve Sünnet’e âzami bağlılığından Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun takdirini kazanan Muhammed Hikmet Efendi’ye 1971 yılında şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu yazılı icazetnâme vermiştir.

Allah ve Resulü’nün rızasını kazanmak için âzamî gayret eden Erenköylü Hikmet Efendi bir yandan insanlara hizmet ve irşad görevini yürütürken diğer yandan İslâm’ın ve İhsan’ın daha iyi çok sayıda eser kaleme almıştır:

-İslâm’da Edep ve Ahlak,

-Kur’ân-ı Azimüşşân Sünnet-i Nebiyy-i Zişan,

-Mârifet-i İlâhiyye Tarîkatı Âliyye

-İslâm’da Kadın,

-Kırk Hadis

-Aklın Tarifi Kaza - Kader ve Cihad,

KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

93 yaşında olan Tuzkaya'nın evinde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.