Hacı Yakışıklı sosyal medyadan duyurdu! Yeni Akit'ten ayrıldı, yeni yerini açıkladı!

Uzun yıllardır Yeni Akit'te çalışan gazeteci Hacı Yakışıklı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yakışıklı paylaşımında, Yeni Akit Gazetesi'nden karşılıklı anlaşarak ayrıldığını dile getirdi.

Yakışıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Akit Gazetesi'nden karşılıklı anlaşarak ayrıldım. 3 ay evvel vefat eden Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime rahmetle... Aralık'tan itibaren "tv100 yazarı" olarak yazılarımla ve ekranlarda Tv100'deyim.."

Yeni Akit Gazetesi'nden karşılıklı anlaşarak ayrıldım.

3 ay evvel vefat eden Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime rahmetle..

Aralık'tan itibaren "tv100 yazarı" olarak yazılarımla ve ekranlarda Tv100'deyim.. https://t.co/tBlAnLOcaB Haberin Devamı November 14, 2022

YENİ YERİ BELLİ OLDU

Yakışıklı, Aralık ayından itibaren TV100'de köşe yazıları kaleme alacak, programda yorumculuk yapacak.

SON KÖŞE YAZISINI KALEME ALDI

Yakışıklı, Akit'te kaleme aldığı son köşe yazısında ise şunları yazdı:

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarlığından yöneticilerimizle karşılıklı anlaşarak bu ay sonunda ayrılıyorum.

29 yıllık yayın hayatında “inananların yüz akı” olan Akit’e 2003 senesinde “Gazete dağıtım elemanı arıyor musunuz?” diyerek başvurmuştum. O günden bu yana dağıtıcılık, abonetörlük, temsilcilik, bölge müdürlüğü, muhabirlik, ek editörlüğü, köşe yazarlığı ve son 7 senedir de Ankara Temsilcisi olarak neredeyse tüm birimlerinde görev yaptım.

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Muhabir olarak yaptığım haberlerden ve köşe yazarı olarak yazdığım yazılardan dolayı mahkemelerde yargılandığım vakitlerde gazetem hep yanımda durdu.

2013 Haziran’ında köşe yazmaya başladım ve 2022 Kasım’a yani bu güne dek her hafta pazartesi günleri hiç sektirmeden yazılarımı sizlerle bu köşeden paylaştım.

13 Ağustos 2022’de, bundan 3 ay evvel Hakk’ın rahmetine kavuşan Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabeyime sonsuz rahmet diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin Mustafa ağabeyim...