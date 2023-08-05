Hadi Özışık duyurdu! Gazeteci kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Uzun süre amansız hastalığa yakalanan gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede bu gece hayatını kaybetti. Acı haberi internet medya grubu başkanı ağabeyi Hadi Özışık duyurdu.

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Hadi Özışık duyurdu! Gazeteci kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Gazeteci Süleyman Özışık, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği hastanede bu gece yarısı vefat etti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kansere yenik düşen Süleyman Özışık'ın acı haberini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık duyurdu.

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İkindi namazına müteakip defnedilecek

Süleyman Özışık'ın cenaze programı da belli oldu. Süleyman Özışık'ın cenaze namazı Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden bugün (5 Ağustos 2023) ikindi namazına kılınacak. Süleyman Özışık'ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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TAZİYE MESAJI YAĞDI

Süleyman Özışık'ın acı haberini duyan meslektaşlarından, siyasilerden ve vatandaşlardan taziye mesajları yağmaya başladı.. İşte o mesajlardan bazıları...

YUSUF KAPLAN: Süleyman Özışık vefat etti. Bir süredir kanserle mücadele ediyordu. En zor zamanda bile durduğu yeri terk etmedi; zorluk, yokluk içinde bu dünyaya veda etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine, kardeşi Hadi Özışık'a başsağlığı ve sabır diliyorum.

CEM KÜÇÜK: Yazması çok zor. Gazeteci arkadaşımız Süleyman Özışık vefat etti. Allah ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun.

TEVFİK GÖKSU: Bir süredir kanser tedavisi gören ancak bu gece Rahmet-i Rahman’a kavuşan gazeteci Süleyman Özışık’a Allah’tan rahmet; Özışık ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı. Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.

Kanal7 Medya Grubu olarak Süleyman Özışık'ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"

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