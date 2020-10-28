Sedat Peker'in paylaşımları sebebiyle ismi sıklıkla gündeme gelen internet medyasının önemli isimlerin Hadi Özışık'ın hayatı da, paylaşımı üzerine merak konusu oldu. Peki Hadi Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hadi Özışık hayatı İşte detaylar...

HADİ ÖZIŞIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1962 yılında Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde doğan Hadi Özışık 58 yaşındadır.

Gazetecilik mesleğine, 1982 yılında Edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın telkin ve tavsiyesi ile Kars'ta yayın yapan Hüryurt gazetesinde köşe yazarlığı ile gazetecilik mesleğine ilk adımı atan Özışık, profesyonel gazetecilik mesleğine 1986 yılında, Türkiye Gazetesi'nde adliye muhabiri olarak başladı.

Daha sonra Günaydın Gazetesi, Bugün Gazetesi (Dinç Bilgin), Meydan Gazetesi, Milliyet Haber Ajansı, Yeni Günaydın Gazetesi, HBB Televizyonu, Kanal 6, Sağduyu Gazetesi, Tercüman Gazetesi (Ilıcak) ve Star Gazetesi'nde muhabir, yönetici ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Hadi Özışık katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Özışık'ın açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırırken, Hadi Özışık kimdir? Hadi Özışık hayatı ve biyografisi konuları merak edildi. İşte Hadi Özışık hakkında merak edilenler…HADİ ÖZIŞIK KİMDİR?Hadi Özışık 1962 yılında Iğdır/Tuzluca'da doğdu.. Gazetecilik mesleğine, 1982 yılında Edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın telkin ve tavsiyesi ile Kars'ta yayın yapan Hüryurt gazetesinde köşe yazarlığı yaparak adım attı.Profesyonel gazetecilik mesleğine Türkiye Gazetesi'nde (1986) adliye muhabiri olarak başlayan Hadi Özışık, daha sonra Günaydın Gazetesi, Bugün Gazetesi (Dinç Bilgin), Meydan Gazetesi, Milliyet Haber Ajansı, Yeni Günaydın Gazetesi, HBB Televizyonu, Kanal 6, Sağduyu Gazetesi, Tercüman Gazetesi (Ilıcak) ve Star Gazetesi'nde muhabir, yönetici ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Bir süre Best FM'de "Konuşan Türkiye" isimli programın sunuculuğunu üstlenen Hadi Özışık, ardından TGRT Haber'de "Basın Odası" programını yaptı.

HADİ ÖZIŞIK HAYATI

28 Şubat sürecinde Yeni Günaydın Gazetesi'nin kapatılmasıyla birlikte işsiz kalan Hadi Özışık, 1999 yılında internet haberciliğine adım atttı. 28 Şubat sürecinde hakkında bir çok dava açılan Hadi Özışık, 3 yıllık işsizlik dönemi yaşadı.

Kirli Sayfa kitabının da yazarı olan Hadi Özışık, 5 Mayıs 2000 yılında internethaber.com'u kurdu. Mesleğini, kurucusu olduğu sitede yazarlık yaparak sürdüren Hadi Özışık, iki kişi ile başladığı yolculuğunu, bugün 60 kişi ile devam ettiriyor.

Gazeteoku.com, İnternetspor.com, Gazeteciler.com, Memurhaber.com, Elmaelma.com, Sporoku.com, Ekofinans.com sitelerinin de kurucusu olan Hadi Özışık, 2005 yılında İnternet Medyası Derneği'ni kurdu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde İnternet gazeteciliği konusunda ders veren Hadi Özışık, İnternet Geliştirme Kurulu'nun da yönetim kurulunda yer alıyor. Gazetecilik mesleğinde bir çok ödül alan Hadi Özışık, kurucusu olduğu İnternethaber.com'un Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2008 yılında, "Yılın İnternet Sitesi" ödülüne layık görüldü.

Hadi Özışık; Rıdvan, Nazlı ve Mustafa isminde üç çocuk babasıdır.