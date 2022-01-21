Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik için ilk adımı attı! Görenlerin gözlerini kamaştıran yüzüğün fiyatı ağızları açık bıraktı!

Geçen sene haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'la ilişkisini sonlandıran Hadise ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"BÖLÜMÜMÜZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Evlilik için ilk adımı atan Hadise ve Mehmet Dinçerler takipçilerini şaşırttı. İş insanı, şarkıcı sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınlayarak duyurdu.

Hadise, tektaşı gösterdiği videoya, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu ekledi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Hadise'nin paylaşımına Dinçerler'in, "Mrs. Dinçerler" yorumunu yapması dikkat çekti. Hadise'nin tektaşının fiyatının da 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya geldi. Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan 33 yaşındaki Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Hadise'nin sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında?