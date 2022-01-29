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Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü! İnanamayacaksınız

Geçtiğimiz günlerde Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler'in bir süredir borçları nedeniyle sıkıntıda olduğu biliniyor. Dinçerler hakkında ortaya çıkan gerçek akılları karıştırdı.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü! İnanamayacaksınız

Oyuncu Kaan Yıldırım'la evliliğe giden ilişkisini sonlandırmasının ardından Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Şarkıcıya gösterişli ve oldukça pahalı bir yüzükle evlilik teklifi eden Mehmet Dinçerler'in ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü! İnanamayacaksınız

ASLINDA MEHMET DEĞİLMİŞ

Borçları yüzünden mahkemelik olan Mehmet Dinçerler'in hakkında ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, 'Muhammet' olan adını geçen yıl şubat ayında değiştirdi. Evraklarda 'Muhammet' olan isim 'Mehmet' olarak yer aldı. Konuya yakın bir kaynak, "Gerçekte adı Muhammet. Ama Mehmet ismini kullanıyordu. Şimdi resmen 'Mehmet' oldu" diye konuştuğu öğrenildi.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü! İnanamayacaksınız

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler 1988 yılında dünyaya geldi. Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan 33 yaşındaki Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

{TITLE_STRIP}Hadise'nin sevgilisi kim? Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler hakkında ortaya çıkan gerçek hayrete düşürdü! İnanamayacaksınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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