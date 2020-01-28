Hafter milisleri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Libya'da darbeci Hatfer'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananlar var.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

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