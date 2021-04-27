Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama!

Hakan Altun sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimlerinden önce fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda kalan Altun, geçen perşembe günü yoğun bakımdan çıkmıştı.

Hastaneye kaldırılmasının ardından Altun'un Instagram hesabından yapılan açıklamada, "21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

"BUGÜN TABURCU OLABİLİR"

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Altun'un sağlık durumu hakkında bilgi geldi. Müjdeyi doktoru duyurdu. Hürriyet'in haberine göre Hakan Altun'un doktoru sağlık durumu için, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" açıklamasını yaptı.