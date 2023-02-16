Hakan Demirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Demirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Demirci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Demirci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Demirci 12 Ocak 1999 tarihinde Laussane şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Demirci Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Hakan Demirci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İnegölspor futbol takımında oynamaktadır. İnegölspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hakan Demirci'nin İnegölspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hakan Demirci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Demirci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hakan Demirci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Demirci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2018 yılında Alanyaspor U21

2 Ağu 2019 yılında Altay SK

26 Ağu 2020 yılında Kocaelispor

28 Ocak 2021 yılında Altay SK

1 Şubat 2021 yılında Kahramanmaraş

30 Haziran 2021 yılında Altay SK

3 Eylül 2021 yılında Sarıyer

25 Temmuz 2022 yılında Sivas Belediye

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında İnegölspor

Hakan Demirci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Demirci şuan İnegölspor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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