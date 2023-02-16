Hakan Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Ozturk 23 Şubat 2004 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Ozturk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMET Sports & Events yapmaktadır. Hakan Ozturk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İnegölspor futbol takımında oynamaktadır. İnegölspor takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hakan Ozturk'nin İnegölspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hakan Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hakan Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Altınordu U19

7 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında Kocaelispor

1 Şubat 2023 yılında İnegölspor

30 Haziran 2023 yılında Kocaelispor

Hakan Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Ozturk şuan İnegölspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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